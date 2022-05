Caso é investigado pela 64ª DP (São João de Meriti) - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 10/05/2022 16:10

Rio - O menino Cauã Siqueira Trajano dos Santos, de 11 anos, perseguia uma pipa quando foi atropelado e morreu, no último domingo (8), na Via Light, nas proximidades do bairro Campo Novo Horizonte, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. De acordo com o depoimento de testemunhas, a criança atravessou repentinamente a pista sentido Pavuna e foi atingida por um carro do modelo Corolla.O caso foi registrado como homicídio culposo provocado por atropelamento. Além de testemunhas, o motorista do automóvel prestou depoimento na 64ª DP (São João de Meriti), nesta segunda-feira (9). De acordo com o delegado Bruno Henrique, titular da distrital, outras testemunhas serão ouvidas e familiares de Cauã ainda serão chamados para depor.A delegacia ainda aguarda o resultado dos laudos técnicos para definir a causa da morte e do laudo pericial para concluir o inquérito. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado após o atropelamento, mas o menino já estava sem vida quando os militares chegaram. Policiais do 20º BPM (Mesquita) que realizavam patrulhamento na via estiveram no local e acionaram a Polícia Civil.