Novo coronavírusMasum Ali - Pixabay - Creative Commons

Publicado 10/05/2022 17:16

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta terça-feira (10), 2.155.817 casos confirmados e 73.603 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 2.077 novos casos e 37 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 3,41%.



Entre os casos confirmados, 2.078.451 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 23,0%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 18,8%.

Vacina da gripe



A vacinação contra a gripe e o sarampo e a covid-19 foi retomada nesta segunda-feira (9). Diversos cariocas decidiram sair de casa para tomar os imunizantes. Vale lembrar que de hoje até o dia 14 de maio, é a vez de trabalhadores da saúde e demais grupos prioritários (50 a 59 anos) para a vacina da gripe e do sarampo. Além disso, também se iniciou a fase de repescagem. Já para a covid-19 era o dia para pessoas com 65 anos ou mais.

A reportagem esteve no Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão, na Tijuca, Zona norte da cidade. Entre os cariocas na fila, estava dona Heloiza Sales, de 67 anos, dona de casa, que disse estar ansiosa para ser imunizada.