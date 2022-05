Raphael da Silva Celestino, 39 anos, foi encontrado morto dentro do porta-malas de um carro, em São Gonçalo - Reprodução/ Redes Sociais

Raphael da Silva Celestino, 39 anos, foi encontrado morto dentro do porta-malas de um carro, em São GonçaloReprodução/ Redes Sociais

Publicado 12/05/2022 08:03

fotogaleria Rio - O corpo do segundo-sargento da Marinha do Brasil, Raphael da Silva Celestino, de 39 anos, será enterrado às 13h desta quinta-feira, no Cemitério Memorial Parque Nycteroy, no bairro de Vista Alegre, em São Gonçalo. O militar foi encontrado morto com os pés e mãos amarradas dentro do porta-malas do veículo, com marcas de tiros , na Rua Expedicionário Clóvis da Cunha Paz e Castro, no bairro do Colubandê. Ele deixa esposa e dois filhos.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados no local e encontraram a vítima amarrada. A área foi isolada, passou por perícia durante a manhã e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).



A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSGI) também busca informações que possam identificar o autor do crime e a motivação. De acordo com o delegado titular da especializada, Mário Lamblet, os investigadores trabalham com todas as hipóteses. "A arma dele também foi levada pelos criminosos, está muito cedo para fazermos qualquer informação. Mas não descartamos nenhuma", disse.

Em nota, a Marinha do Brasil informou que tomou conhecimento do falecimento do militar e disse que está prestando apoio aos familiares da vítima e colaborando com as investigações. A Marinha trata o caso como latrocínio, inicialmente.