Material apreendido pela Polícia Militar - Foto: Reprodução / Twitter

Material apreendido pela Polícia MilitarFoto: Reprodução / Twitter

Publicado 13/05/2022 17:05

Rio - Um homem morreu e o outro ficou ferido, na manhã desta sexta-feira, em uma troca de tiros com policiais no Morro dos Prazeres, na Zona Sul do Rio. Um dos suspeitos, conhecido como "MK", foi levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Não há informação sobre o estado de saúde dele.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Escondidinho/Prazeres faziam patrulhamento em uma região conhecida como "40". Um dos homens atingidos, conhecido como "Bugalu", não resistiu aos ferimentos



O homem identificado como "MK" possui 15 anotações criminais. Com eles, os policiais apreenderam uma pistola, carregador com munição, rádio transmissor, um telefone celular e drogas.