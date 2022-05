Homens brincam com comandos de cabine de trem da SuperVia em movimento - Reprodução de vídeo

Homens brincam com comandos de cabine de trem da SuperVia em movimentoReprodução de vídeo

Publicado 13/05/2022 17:02 | Atualizado 13/05/2022 17:31

Rio - Um vídeo que mostra dois homens dentro da cabine de controle de um trem da SuperVia, sem a presença de nenhum condutor, vem sendo compartilhado nas redes sociais. As imagens mostram a dupla brincando com os comandos de uma composição em movimento que aparenta ser do ramal Belford Roxo, mas não está claro se eles chegam a operar o maquinário.

"Aqui ó! O trem é nós. Maquinista! Se quiser virar, se quiser falar", disse um dos jovens, que chega a pegar o microfone usado pelos condutores e brincar com o equipamento ao gritar: "Costa Barros, Vila Norma". O vídeo é encerrado na sequência.



Homens invadem cabine de condução desativada de trem SuperVia e brincam com comandos enquanto condução se movimenta.#ODia

WhatsApp do Dia pic.twitter.com/dvuQNTuzkA — Jornal O Dia (@jornalodia) May 13, 2022

A imagem não deixa claro se a cabine está realmente operando ou não o trem e também não é possível ver se há algum profissional da SuperVia por trás da câmera. No registro, é possível, contudo, ver que a composição está em movimento. Tudo indica que ela pode fazer parte do ramal Belford Roxo, que inclui estações como Costa Barros, Jacarezinho e Pavuna.

Segundo a concessionária, as imagens foram feitas na cabine intermediária da composição, que estava desativada e não tem qualquer interferência na operação. Os trens costumam ter entre quatro e oito vagões e nessa última configuração duas cabines ficam desativadas no centro. "A SuperVia reforça que esses espaços do trem são para uso exclusivo dos colaboradores da concessionária e é proibido acessá-los sem permissão", disse a empresa em nota.



A SuperVia informou ainda que a Polícia Militar foi acionada para identificar os dois homens.