Programa de segurança pública criado pela Prefeitura do Rio chega a Copacabana e IpanemaDivulgação: Prefeitura do Rio/Marcelo Piu

Publicado 16/05/2022 12:48

Rio - O Conjunto de Estratégias de Prevenção (CEP) - um programa de apoio à segurança pública criado pela Prefeitura do Rio, que iniciou em novembro, no Méier, na Zona Norte, chegou aos bairros de Copacabana e Ipanema, na Zona Sul. O objetivo do programa é reduzir os índices dos chamados crimes de oportunidade, como roubo e furto a pedestres, por exemplo.

Algumas ruas específicas vão receber o programa. São elas: Avenida Rainha Elizabeth, as ruas Joaquim Nabuco e Francisco Otaviano, entre as avenidas Vieira Souto e Nossa Senhora de Copacabana, além de vias do entorno, como Bulhões de Carvalho e Conselheiro Lafaiete.

Para a concepção do CEP Copacabana/Ipanema foram implementadas ações como patrulhamento e requalificação urbana. A Guarda Municipal, por exemplo, elaborou um plano de ação 24 horas para a região. Ao todo, 61 agentes foram capacitados e receberam instruções sobre temas como policiamento comunitário, uso gradativo da força e produção de dados. Além disso, estão sendo feitas intervenções na área para reduzir vulnerabilidades. Isso inclui poda de árvores e manutenção da iluminação e da sinalização de trânsito. Foram mais de 180 ações da CET-Rio, da Comlurb, da Defesa Civil e da Rioluz.

Para o presidente da associação de moradores Sociedade Amigos de Copacabana, Horácio Magalhães, a iniciativa é bem-vinda: “Esse programa atende só um pedaço do bairro, a parte que faz divisa com Ipanema, em algumas ruas, apenas. De qualquer modo, toda e qualquer iniciativa que nos proporcione melhor segurança é importante e bem-vinda porque realmente os moradores têm sentido um aumento dos casos de criminalidade na região”, comemorou Horácio.

Os dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro comprovam a percepção dos moradores. Em Copacabana, o número de furto a transeuntes, no primeiro trimestre desse ano foi de 365; e no primeiro trimestre do ano passado esse número foi de 205 casos. Já o número de furto de aparelho celular no primeiro trimestre desse ano foi de 526 e no mesmo período do ano passado foi de 194 casos. Em Ipanema, o número de furto de aparelho celular no primeiro trimestre desse ano foi de 526; e no ano passado foi de 194 casos. Ainda no mesmo bairro, o número de furto de bicicleta no primeiro trimestre desse ano foi de 87 e no primeiro trimestre do ano passado foi de 78 casos. Já o número de roubo a transeunte foi de 208 no primeiro trimestre desse ano e 172 no mesmo período do ano passado.

O presidente da Associação de Moradores e Amigos de Ipanema, Carlos Monjardim, disse que ainda não sabia do programa: “É difícil opinar porque não conheço o programa ainda, mas acho que a prefeitura deveria se preocupar mais com a questão da Ordem Pública no bairro, que anda bem complicada.”