Seop derruba muro com 70 metros de extensão em Inhaúma - Divulgação / Seop

Seop derruba muro com 70 metros de extensão em InhaúmaDivulgação / Seop

Publicado 16/05/2022 13:02

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) derrubou um muro com 70 metros de extensão em Inhaúma, Zona Norte do Rio, na manhã desta segunda-feira (16). A estrutura, que fica em um local público localizado na Avenida Pastor Martin Luther King, esquina com a Rua Miguel Servet, havia sido erguida em 2019 em uma área de praça pública de 200 metros de extensão, que está sob influência do crime organizado.

De acordo com a secretaria, o muro servia para isolar as praças, tornando o acesso exclusivo aos moradores de um condomínio. Também participaram da ação agentes da Subprefeitura da Zona Norte, Secretaria de Conservação, Guarda Municipal e Comlurb.

"Não podemos permitir que construções irregulares transformem a área pública em condomínio particular. Várias pessoas vieram nos informar que estavam tentando impedir acesso de cidadãos ao local, que é público", disse o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Diego Vaz, subprefeito da Zona Norte, complementou: "A população não pode usar a violência como argumento para construir irregularmente e fechar ruas. Dessa forma, teremos toda a cidade obstruída.

Seguiremos atuantes, combatendo as construções irregulares e pedimos o apoio à Polícia Militar, para conter o avanço dessas construções".

De acordo com a Seop, desde o início do ano já foram realizadas cerca de 300 demolições de unidades construídas irregularmente.