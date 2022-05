Homem armado com faca provoca confusão e é detido em São Gonçalo - Arquivo pessoal

Publicado 18/05/2022 09:14 | Atualizado 18/05/2022 10:09

Rio - Uma confusão terminou em prisão no início da noite de terça-feira (17) em no posto de saúde da Praça Zé Garoto, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Um homem que portava uma faca se exaltou e ameaçou um funcionário da unidade na sala de triagem da Emergência, que estava cheia. O acompanhante de uma paciente agiu rapidamente e conseguiu desarmá-lo.

Uma paciente que testemunhou a ocorrência conta que as ameaças começaram quando o homem insistiu para entrar em um consultório para ver sua mulher. O funcionário que organizava a fila pediu para que ele aguardasse a sala ser liberada. Ele reagiu com agressividade, disse que era policial e ameaçou estar armado. O segurança o conteve, mas não conseguiu imobilizá-lo. Foi quando o acompanhante de uma paciente observou que ele estava armado com uma faca no bolso e agiu rapidamente conseguindo retirá-la de seu bolso.

Mesmo com dois homens tentando imobilizá-lo, o homem reagia e se debatia no chão, deferindo chutes. Agentes do programa Segurança Presente foram acionados. Segundo a paciente Danielle Silva de Carvalho, 37, os policiais chegaram rapidamente, em cerca de 10 minutos, e também encontraram resistência para algemar o homem, que saiu preso do local.

A dona de casa havia sofrido uma crise de asma, que enfrenta desde que foi infectada com a covid-19, quando aconteceu o episódio que ela conseguiu registrar. "Tem que botar um segurança capacitado nas unidades de saúde. Você vê quantas pessoas precisaram para imobilizar o moço. Se tivesse uma pessoa preparada, isso poderia ter sido evitado. O acompanhante que viu a faca e desarmou o homem foi um herói, no meu ponto de vista", comentou.

Confira os vídeos feitos pela paciente: