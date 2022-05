Evento vai contar com exposição de motos e apresentações musicais - Divulgação

Publicado 25/05/2022 16:33

Rio - O Salão Moto Brasil (SMB) 2022 promete agitar os amantes das duas rodas no Parque Olímpico do Rio, na Zona Oeste. O evento abre as portas para o público nesta quinta-feira, dia 26, e fica aberto até domingo, dia 19 de junho. Grandes marcas como Harley-Davidson, Royal Enfield, Suzuki, Ducati, BMW Motorrad, Triumph e Kawasaki vão expor suas motos e oferecer condições especiais para os visitantes.

Além das motocicletas, o SMB também contará com um programação musical variada em dois diferentes espaços. No Palco Rock, as apresentações serão de bandas do cenário roqueiro nacional, como Algazarra, Riverside Jack, Black Bird e Black Monkees. Já no Palco Vintage, o som terá um foco no Jazz&Blues, com a presença de One Man Band Blues, Duo Acoustick Blues, Carol Mamede, entre outros.

Os ingressos estão disponíveis no site do Salão Moto Brasil e o preço varia entre R$ 25 e R$ 35. Na quinta e na sexta-feira, o horário é de 14h às 22h. Já no sábado e domingo, começa às 12h e também termina às 22h. No evento, também haverá uma área especial para animais de estimação.