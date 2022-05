A Sala de Alta receberá os pacientes que já estão de alta médica, mas aguardam os procedimentos finais para a alta hospitalar - Divulgação

Publicado 25/05/2022 16:55

Rio - Um novo espaço que aumentará o giro dos leitos e agilizará cirurgias e internações foi inaugurado, nesta terça-feira (24), no Hospital Federal da Lagoa (HFL), na Zona Sul da cidade. A Sala de Alta receberá os pacientes que já estão de alta médica, mas aguardam os procedimentos finais para serem liberados do hospital.



“Enquanto aguarda a chegada de seus familiares, um paciente de alta não precisa continuar ocupando um leito cirúrgico. Agora, será possível aguardar na Sala de Alta, enquanto aquele leito já estará disponível para outra pessoa que operou”, afirmou o médico Rossi Murilo da Silva, diretor geral do HFL.

A Sala de Alta está localizada no 4º andar do Hospital Federal da Lagoa e funcionará das 8h às 17h.