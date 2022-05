Policia - Operaçao policial no Jardim Novo, em Realengo, zona oeste do Rio. Na foto, policiais em movimentaçao no interior da comunidade. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Policia - Operaçao policial no Jardim Novo, em Realengo, zona oeste do Rio. Na foto, policiais em movimentaçao no interior da comunidade.Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 25/05/2022 16:43 | Atualizado 25/05/2022 16:48

que cancelou todas as perícias em locais de Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DH-Capital) informou, nesta quarta-feira,em locais de confronto no interior da Vila Cruzeiro , na Penha, Zona Norte do Rio. Os trabalhos foram interrompidos após perito ser atingido por estilhaços no rosto enquanto equipe atuava em área no interior da comunidade. A favela foi alvo de operação, nesta terça, quando 25 pessoas morreram e pelo menos sete ficaram feridas. O agente foi atingido por estilhaços no nariz, passou por atendimento no Hospital Estadual Getúlio Vargas e já recebeu alta.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), o trabalho dos peritos estava sendo feito até o momento em que um policial civil foi atingido por estilhaços, o que impossibilitou a continuidade do trabalho. A corporação disse ainda que com o transporte de feridos feito pelos próprios moradores os locais onde foram atingidos na comunidade acabaram desfeitos.

Ao todo, 25 pessoas foram mortas nos confrontos, entre eles uma vítima, a moradora da Chatuba Gabrielle Ferreira, de 41 anos, que foi enterrada nesta quarta-feira (25). A operação da Polícia Militar, através do Batalhão de Operações Especiais (Bope), contava com a participação da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), tinha por objetivo prender lideranças da facção que domina a região do Complexo de Favelas da Penha. Essa foi a segunda operação mais violenta da história.

O perito da polícia civil ferido, identificado como Sérgio Silva Rosário, lotado na Delegacia de Homicídios da Capital (DH-Capital), estava em campo com uma equipe da especializada, quando traficantes iniciaram ataque. Os disparos partiam do alto da comunidade, em uma área de mata. Segundo o delegado titular da DH-Capital, Alexandre Herdy, a equipe chegou a ficar encurralada, mas conseguiu recuar e sair da área de conflito.

"Eles ficaram lá cercados durante um tempo e conseguiram aos poucos recuar a socorrer o colega. A perícia foi suspensa e foi solicitado reforço para tentar completar o trabalho", explicou

De acordo com informações da Secretaria de Estado de Saúde, o perito recebeu alta na tarde desta quarta-feira.