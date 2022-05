Eduardo da Silva Guilherme, 21, visitava sempre a Vila Aliança, onde cresceu - Arquivo pessoal

Eduardo da Silva Guilherme, 21, visitava sempre a Vila Aliança, onde cresceuArquivo pessoal

Rio - Os familiares do jovem que foi morto na segunda-feira atropelado por uma mulher na Vila Aliança serão intimados a depor. O delegado Bruno Gilaberte afirmou que eles devem receber ainda hoje (26) a intimação e depor entre sexta-feira (27) e o início da semana que vem. Durante o enterro de Eduardo da Silva Guilherme na quarta-feira (25) , familiares criticavam a falta de investigação da morte do rapaz. Eles ainda não foram ouvidos.

Irmão mais velho de Eduardo, Jonathan Roberto da Silva cobra que a dinâmica da ocorrência seja esclarecida. "Os traficantes alvejaram o carro dela sim, e não estou dizendo que isso foi certo, mas só aconteceu após ela passar por cima do meu irmão como se a vida dele não importasse ou a dela fosse mais importante. Mas fica o exemplo. E se fosse ele, um homem preto e pobre, com um carro popular atropelando uma empresária em um bairro nobre", afirmou.

Os familiares do ajudante de pedreiro de 21 anos dizem que ele foi arrastado por mais de 50 metros pelo carro de Jozeli Terezinha Hart e questionam a versão da motorista que afirmou que não viu que ele havia sido atingido. Eduardo estava de bicicleta e foi atingido pela frente do carro.

A motorista, por sua vez, disse em seu depoimento que acelerou o carro em fuga após ter sido alvo de disparos por parte de criminosos e que não notou que atropelou Eduardo. O filho adolescente que estava no veículo também disse em depoimento que não percebeu que o veículo havia atropelado um homem.

Jozeli Terezinha Hart contou às autoridades policiais que entrou por engano na Vila Aliança por conta do GPS. Durante a fuga, ela foi baleada no pé e na perna e está internada com estado de saúde estável no Hospital Municipal Salgado Filho. A motorista constava até abril de 2021 como Educadora Infantil na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Guarapuava, no Paraná, cidade em que mora. Atualmente, a servidora está afastada do cargo, conforme informou a especialista em background checking, Claudia de Jesus, por meio de fontes públicas da Prefeitura de Guarapuava.

Eduardo da Silva Guilherme, de 21 anos, cresceu entre familiares e amigos na Vila Aliança, na Zona Oeste do Rio, local que frequentava diariamente. O jovem foi atropelado no fim da tarde de segunda-feira, por volta das 17h. A vítima foi socorrida por moradores em uma kombi. O jovem alto e forte estava em uma bicicleta, que ficou destruída. A causa da morte, segundo os familiares, foi hemorragia interna decorrente de diversas fraturas. A perícia só foi realizada no carro da condutora.

Eduardo da Silva estava casado há cerca de dois anos com Michele, que também morava na Vila Aliança, mas o casal se mudou para a Rua Rio da Prata, em Bangu. O jovem havia ligado para a mulher para que planejassem o lanche. Ele estava na comunidade, onde sempre visitava a família, e iria comprar molho de tomate e cebolinha que estavam faltando para o cachorro quente, quando foi atropelado.

No boletim de ocorrência, consta que Jozeli Terezinha Hart conduzia o carro S10 com o filho adolescente e os dois entraram na Vila Aliança pela Estrada do Taquaral, rota indicada pelo GPS. Segundo a versão da condutora, criminosos teriam disparado contra ela, que foi atingida e fugiu em alta velocidade. O caso é investigado como tentativa de homicídio qualificado contra Jozeli e seu filho por parte dos criminosos e como homicídio culposo (sem intenção de matar) contra Eduardo.

Jozeli foi ouvida na terça-feira (24) no Hospital Salgado Filho, onde está internada com estado de saúde estável. O filho também foi ouvido. O carro foi periciado, mas o laudo ainda não está pronto.

A reportagem tenta contato com Jozeli, mas não obteve êxito até a publicação deste texto.