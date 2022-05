Sepultamento de Gabriele Ferreira da Cunha, morta após ser baleada durante operação policial no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 27/05/2022 16:19 | Atualizado 27/05/2022 17:43

Rio - O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), publicou nesta sexta-feira uma determinação para que o governo do Rio de Janeiro ouça, em até 30 dias, o Ministério Público do Rio, a Defensoria Pública do Estado e o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil sobre o plano de redução da letalidade policial no Rio.



No texto, o relator reforça também que as sugestões apresentadas por esses órgãos e entidades ao Plano podem, ou não, serem acatadas pelo governo. No entanto, a autoridade precisa enviar as respectivas justificativas para seu acolhimento ou rejeição e posteriormente enviar ao Tribunal.



Fachin também determinou que o estado realize em um período de 30 dias, após o cumprimento dessa primeira orientação, uma audiência pública a fim de colher sugestões da sociedade. "De igual modo, as

sugestões apresentadas em audiência devem ser acompanhadas das respectivas justificativas para seu acolhimento ou rejeição e posteriormente enviadas a este Tribunal", escreveu o ministro do STF.

Retirada de memorial no Jacarezinho

O ministro Edson Fachin também mencionou a retirada do memorial a 28 mortos na operação do Jacarezinho, no dia 11 de maio . Uma placa de concreto com os nomes dos mortos na Operação Exceptis foi retirada pela Polícia Civil do interior da comunidade com a justificativa de se tratar de apologia ao tráfico de drogas.

O memorial, colocado por movimentos sociais, não tinha autorização da Prefeitura para ser construído em via pública. Além disso, continha o nome do agente André Frias, morto na operação, ao lado dos outros 27 mortos, apontados como traficantes pelas investigações. A retirada causou reação entre alguns movimentos sociais, onde foi citado um possível abuso de autoridade.



Em relação a este fato, Fachin solicitou que o caso fosse oficiado ao Ministério Público do Rio, para adotar as

providências que entender cabíveis.

Restrição de operações policiais

As operações não estão proibidas, mas é obrigatório a necessidade de comunicação ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), com antecedência ou até 24 horas após a ação. No caso da operação na Vila Cruzeiro, o comando da Polícia Militar afirmou que a ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava sendo planejada há meses, mas foi deflagrada de modo emergencial a fim de impedir uma suposta migração de criminosos para a Rocinha.

Procurado para comentar sobre a decisão, o governo do Rio informou que "recebeu a notificação e atenderá às determinações do ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal."