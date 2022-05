Policiais fizeram cerco em local onde tiroteio ocorreu próximo à estação de trem de Oswaldo Cruz - Reprodução Twitter

Policiais fizeram cerco em local onde tiroteio ocorreu próximo à estação de trem de Oswaldo CruzReprodução Twitter

Publicado 28/05/2022 08:24

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DH-Capital) busca os responsáveis pelo ataque a tiros que matou um segurança e feriu um PM, nesta sexta-feira, em Oswaldo Cruz, Zona Norte do Rio. De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), os agentes da especializada realizaram perícia no local e realizam diligências para tentar identificar os criminosos envolvidos no caso.

O segurança morto no local era Vitor Tognochi da Silva dos Santos, de 36 anos. Ele e o policial ferido, que ainda não teve sua identidade revelada, estavam na porta de um estabelecimento na esquina da da Rua Fernandes Marinho com a Carolina Machado.

O PM segue internado no Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mas seu estado de saúde ainda não foi confirmado. Até o fim da noite desta sexta, ele passava por cirurgia na unidade.

Imagens feitas por câmera de segurança compartilhado horas após o caso mostra a dinâmica do ataque sofrido pelos dois homens. Nas imagens, é possível ver o segurança e um PM conversando em frente a um estabelecimento na esquina. Um carro para e dois homens saem pelas portas do carona e traseira com armas em punho e disparando contra os dois.

Vitor tenta correr, mas é atingido pelos disparos e cai no meio da rua. O policial não aparece na imagem sendo atingido pelos disparos. De acordo com a Polícia Militar, ele não estava de serviço nesta sexta-feira.