Luiz Elias estava de moto, aguardando a mãe que saía do trabalho em Nova Iguaçu, quando foi atacado atacado por criminosos - Reprodução Facebook

Luiz Elias estava de moto, aguardando a mãe que saía do trabalho em Nova Iguaçu, quando foi atacado atacado por criminososReprodução Facebook

Publicado 28/05/2022 09:26 | Atualizado 28/05/2022 09:28

será enterrado neste sábado (28). O sepultamento do jovem, que foi atingido no peito por disparo, está marcado para às 14h no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu. Rio - O militar da aeronáutica Luiz Elias Vieira de Mello, de 21 anos, morto durante tentativa de assalto em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense,. O sepultamento do jovem, que foi atingido no peito por disparo, está marcado para às 14h no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu. O crime ocorreu na última quinta-feira

Nesta sexta-feira, o Portal dos Procurados divulgou um cartaz pedindo por informações que ajudem na identificação dos responsáveis pela morte de Luiz. No momento do ataque, o jovem esperava a mãe voltar do trabalho embaixo de passarela na Via Dutra, em Nova Iguaçu. De acordo com a tia do jovem, a cabeleireira Heloísa César Fortunato da Silva, a vítima estava com celular na mão para entregar aos ladrões quando foi baleada no peito.

A mãe do militar, Adriana Vieira, que estava indo em direção ao filho, presenciou o momento em que ele foi atingido no peito e acabou morrendo no local.



Segundo os agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), responsáveis pelo caso, foi realizada uma perícia técnica no local do crime em busca de imagens de câmeras de segurança e testemunhas que possam ajudar na identificação dos criminosos.

https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2022/05/6410182-militar-da-aeronautica-e-morto-durante-tentativa-de-assalto-em-nova-iguacu.html