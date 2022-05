Adolescentes poderão receber a primeira dose de reforço a partir desta segunda-feira - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 28/05/2022 11:42

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio anunciou, na manhã deste sábado (28), o início da vacinação da primeira dose de reforço contra a covid-19 para adolescentes entre 12 e 17 anos. A partir desta segunda-feira, dia 30, o grupo poderá receber a aplicação das vacinas Pfizer ou CoronaVac, de acordo com a disponibilidade. Para a nova imunização, é necessário um intervalo de pelo menos quatro meses após a segunda dose.

A novidade foi anunciada após a recomendação feita pelo Ministério da Saúde para a aplicação da dose de reforço nos adolescentes dessa faixa etária. Especialistas têm alertado sobre a baixa adesão de crianças e adolescentes à vacinação. De acordo com pesquisas, as doses de reforço aumentam o nível de proteção contra a doença e ajudam a fechar o cerco contra nova cepas do vírus. Novas variantes da Ômicron, mais transmissíveis, têm sido identificadas em várias partes do mundo.

Vacinação contra a gripe

A Secretaria de Saúde do Rio também divulgou, nesta sexta-feira (27), o calendário de vacinação da gripe no município. A pasta alerta destaca a necessidade do grupo prioritário para tomar o imunizante, disponível nas clínicas da família ou nos centros municipais de saúde.

Nos dias 27 e 28/05, a vacinação é para pessoas de 30 anos ou mais. Já entre os dias 30/05 e 3/06, será a vez de quem tem 5 anos ou mais.