Caso aconteceu em uma praça de Senador Camará, Zona Oeste do RioRedes Sociais / Reprodução

Publicado 30/05/2022 15:06 | Atualizado 30/05/2022 15:40

Rio - Uma mulher, que não teve o nome divulgado, cometeu ato de racismo contra uma criança de apenas oito anos, em uma praça de Senador Camará, na Zona Oeste do Rio, na semana passada. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível vê-la falando para a menor: "Você tem inveja dela porque ela tem mais do que você. E melhor. Ela é mais bonita e tem a pele branca". Procurada pelo DIA, a Polícia Civil disse que investiga o caso.

Informações preliminares dão conta de que a criança brigou com a filha da mulher minutos antes de começar a discussão.

No começo do vídeo, ela aparece dizendo que injúria, calúnia e difamação são crimes e que não quer que a criança chame a filha dela para brincar. "Se seus pais não te ensinam, você vai aprender na rua da pior maneira. Eu não quero que você chame a Larissa para brincar, está escutando? Também não encosta no que é dela, nem nela.