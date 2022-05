Ação tinha como alvos 11 PMs que sequestravam e extorquiam criminosos - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Ação tinha como alvos 11 PMs que sequestravam e extorquiam criminososReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 31/05/2022 10:43 | Atualizado 31/05/2022 12:37

Rio - Dois policiais militares que estavam foragidos desde a última quinta-feira (26) depois de terem sido denunciados pelo Ministério Público do Rio (MPRJ) na operação "Os Mercenários", foram presos nesta segunda-feira (30). A ação realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) resultou, na ocasião, na prisão de nove PMs e no afastamento do tenente-coronel André Araújo de Oliveira, então comandante do 15º BPM (Duque de Caxias). De acordo com a Polícia Militar, o segundo sargento Denilson de Araújo Sardinha e o cabo Wellington Dantas Luiz Júnior se apresentaram voluntariamente no batalhão onde são lotados e foram conduzidos à Unidade Prisional da corporação, no bairro do Fonseca, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, para onde os outros presos também foram levados. Ainda segundo a PM, "a Corregedoria segue acompanhando os trâmites judiciais".

Na ação, foram presos os policiais militares Adelmo da Silva Guerini Fernandes; Antônio Carlos dos Santos Alves; Marcelo Paulo dos Anjos Benício; Mário Paiva Saraiva; Oly do Socorro Biage Cei de Novaes; Vitor Mayrinck; Francisco Santos; Marcelo Leandro Teixeira e William de Souza Noronha. Por conta da operação, o coronel Gustavo Medeiros Bastos, então comandante do 25º BPM (Cabo Frio), assumiu o 15º BPM. No dia seguinte, uma série de trocas nos comandos da corporação ocorreram. A mudança aconteceu no 3º CPA, na Corregedoria e no 34º BPM (Magé). Segundo a Polícia Militar, a medida faz parte das rotinas da corporação. A operação denunciou e prendeu policiais militares que integravam uma organização criminosa voltada para os crimes de corrupção, tortura, peculato e concussão, que sequestrava e extorquia criminosos, mediante tortura e pagamento de resgate. Os criminosos mantinham um grupo de mensagens no WhatsApp batizado de 'Os Mercenários', onde trocavam informações sobre as práticas criminosas. Com o sequestro do então chefe do tráfico do Pavão-Pavãozinho, 'Léo Marrinha', eles chegaram a conseguir R$ 1 milhão. Os agentes do Gaeco apreenderam cerca de R$ 253 mil em espécie, armas, munições, cadernos de contabilidade, joias e radiocomunicadores na casa do tenente-coronel André Araújo de Oliveira. Já na casa do chefe do Serviço Reservado (P2) do 15º BPM, o capitão Anderson Santos Orrico, foram encontrados R$ 96.540 mil em espécie e no batalhão, cerca de R$ 37 mil, além de 166 munições calibre 556, dois rádios transmissores, cinco carregadores de armas do calibre 556 e dois para calibre 762.O dinheiro encontrado na unidade estava dentro de vários sacos, em um assoalho escondido atrás de um sofá da sala do capitão. A quantia estava dividida em notas de R$ 2, R$ 5, R$ 10 e R$ 20, o que indica que os valores são provenientes de propina do tráfico de drogas. Na casa do policial Antônio Carlos dos Santos Alves, foram encontrados aproximadamente R$ 100 mil em espécie e mais R$ 30 mil no carro dele. O militar tentou se livrar da quantia, atirando mochilas com o dinheiro na casa de um vizinho.Além dos valores, também foram apreendidos uma carabina calibre 12; parte de um fuzil; 20 carregadores; duas bolsas; três mochilas; 651 munições; um silenciador; sete granadas; um canivete; uma camisa da Polícia Civil do Rio; uma balaclava; um bloqueador de sinal; dois simulacros; cinco pistolas; uma bandoleira; dois binóculos; 14 rádios transmissores e dez cápsulas de substância aparentemente entorpecente.