Jovens foram socorridos ao Hospital Municipal Rocha Faria, na Zona Oeste do RioArquivo/Agência O Dia

Publicado 02/06/2022 13:10

Rio - Marlon Renner Oliveira dos Santos, de 22 anos, baleado durante uma briga nesta segunda-feira em uma loja de conveniência de um posto de combustíveis na Estrada das Capoeiras , em Campo Grande, Zona Oeste, segue internado no Hospital Municipal Rocha Faria. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o jovem permanece em estado grave.

Na ocasião, a dupla estava bebendo no local, quando Marlon foi atingido nas costas ao sair do banheiro. Em seguida, Matheus também foi baleado no braço. De acordo com agentes do 40º BPM (Campo Grande), Matheus disse que foi atingido acidentalmente, após presenciar uma discussão. Marlon foi socorrido por PMs, e Matheus foi levado por populares à unidade de saúde.

A Polícia Civil disse que investiga o caso e busca imagens de câmeras de segurança do local, além de testemunhas, para tentar descobrir quem são os autores dos disparos, a fim de esclarecer a motivação do crime. O caso segue na 35ª DP (Campo Grande).