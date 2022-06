Ao ser socorrido, o pastor Luan, ainda da ambulância, tranquilizou as pessoas: 'Deus foi fiel dando livramento' - Foto: Reprodução da internet

Publicado 02/06/2022 13:54 | Atualizado 02/06/2022 13:57

Rio - O pastor baleado durante um tiroteio entre PMs e bandidos nesta terça-feira, na comunidade Vila Kennedy , Zona Oeste do Rio, continua internado no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Luan Maycon Pereira Alves permanece com o quadro de saúde estável nesta quinta-feira.

Pelas redes sociais, as pessoas comentaram o susto com a situação e mandaram mensagens de força ao pastor. "Nossa, nem pastor escapa", disse um morador. “Deus está contigo, pastor. Vai dar tudo certo”, desejou uma mulher.

A Polícia Militar disse que equipes do 14º BPM (Bangu) foram atacadas a tiros durante deslocamento pelas imediações da comunidade e que houve confronto com criminosos, que conseguiram fugir. A corporação ressaltou ainda que não havia operação na região no momento do ataque, somente equipes em policiamento ostensivo.