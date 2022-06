Com o homem foram apreendidas uma pistola de 9mm, um carregador e munições - Reprodução

Publicado 04/06/2022 15:00

Rio – Agentes do 2º BPM (Botafogo) realizaram um bloqueio e impediram um roubo de carro no Túnel Santa Bárbara, na Zona Sul do Rio, na noite desta sexta-feira (3). Segundo a polícia, os soldados se depararam com um roubo de automóvel em andamento enquanto faziam patrulhamento pela Rua Ipiranga, em Laranjeiras.



De acordo com a Polícia Militar, após perceberem a ação dos bandidos, foi realizada uma perseguição aos dois veículos envolvidos no crime. Os criminosos fizeram disparos contra a guarnição na Rua Pinheiro Machado, em Laranjeiras, e houve confronto. Na troca de tiros, um dos carros conseguiu fugir, enquanto o outro colidiu contra um muro. O motorista se rendeu.



Com o homem foram apreendidas uma pistola de 9mm, um carregador e munições. As vítimas foram conduzidas à 9ª DP (Catete), onde outra vítima de roubo de veículo, em outro endereço, também reconheceu o homem detido.



O criminoso e o armamento apreendido foram levados para a 12ª DP (Central de Flagrantes), em Copacabana, onde o caso foi registrado.