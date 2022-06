Levi Tenório, 45, segue internado após acidente envolvendo dois ônibus no último sábado (4) - Reprodução / Redes Sociais

Rio - Uma das vítimas da colisão entre dois ônibus que aconteceu no último sábado (4) na Avenida Engenheiro Souza Filho, próximo a comunidade da Muzema, Zona Oeste do Rio, Levi Tenório segue internado em estado grave, informou a direção do Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul, do Rio, nesta segunda-feira (6).

O acidente, que deixou 14 feridos, ocorreu na altura do número 2.021 da avenida, quando dois coletivos bateram de frente em uma curva, que é conhecida pelos moradores da localidade como 'Curva da Morte'.

Dois ônibus colidiram na Avenida Engenheiro Souza Filho, na altura do número 2.021, que fica entre as comunidades Muzema e Rio das Pedras.



Todas as outras 13 vítimas já tiveram alta dos hospitais em que foram encaminhadas. Os feridos no acidente foram transferidos para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul; Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste; e Salgado Filho, no Méier, Zona Norte.