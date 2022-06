Alan Moura da Costa, conhecido como "Cocão", foi preso acusado por homicídio praticado no ano passado - Reprodução / Polícia Civil

Rio - Policiais da 128ª DP (Rio das Ostras) prenderam um homem acusado de praticar um homicídio. Alan Moura da Costa, conhecido como Cocão, foi capturado no bairro São João, no município de Casimiro de Abreu, na última terça-feira (14), após cruzamento de dados de inteligência.

De acordo com as investigações, o acusado, que faria parte da facção Comando Vermelho, estava sendo procurado desde o ano passado. Alan é suspeito de envolvimento na morte um homem de 42 anos no dia 18 de novembro de 2021, no bairro Recanto, em Rio das Ostras.

Na ocasião, a vítima foi morta a pauladas pelos traficantes da facção, após ter furtado um aparelho de telefone celular na comunidade. As investigações apontaram para a participação de sete autores, todos integrantes do tráfico local. Quatro foram presos pela equipe da 128ª DP (Rio das Ostras) na época.

Alan tem diversas anotações criminais, como tráfico de trogas, associação para o tráfico e homicídio. Ele foi encaminhado até a 128ª DP (Rio das Ostras), onde o caso foi registrado.