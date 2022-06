Jéssima foi morta a tiros dentro de casa - Reprodução/Redes Sociais

Jéssima foi morta a tiros dentro de casaReprodução/Redes Sociais

Publicado 15/06/2022 11:16 | Atualizado 15/06/2022 11:23

Rio- A Polícia Civil procura o homem acusado de matar uma enfermeira a tiros, dentro da casa dela, em Araruama, na Região dos Lagos, no último domingo (12). Jéssima Cunha, de 27 anos, morreu após ter a casa invadida por criminosos que tinham como alvo o marido da vítima. Na tentativa de proteger o parceiro, Jéssima entrou na frente dos tiros e acabou morrendo no local. Ele também foi ferido, mas conseguiu sobreviver.

A jovem era enfermeira, responsável pela Clínica Municipal de Saúde Norival Carvalho, de São Vicente. A Prefeitura divulgou uma nota de pesar sobre o caso informando que "presta os mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos pela morte de Jéssima Cunha". A nota diz ainda que "a profissional era extremamente dedicada e querida pelos colegas da área da Saúde, e partiu deixando um filho pequeno".

Jéssyca Cunha, irmã da vítima, disse que estava na igreja quando tudo aconteceu. Ela ia encontrar com Jéssima no local. "Para nós da família está tudo bem confuso, quando soubemos não estávamos em casa. Não estou com cabeça pra nada agora e nem procuramos saber muito direito sobre o aconteceu ainda", contou.

Em publicação nas redes sociais, Jéssyca, lamentou a perda: "Este é sem dúvida um dos dias mais tristes da minha vida, e um dos momentos mais difíceis. Você se foi, minha irmã, e não sei se algum dia superarei esta dor que hoje pesa em meu coração. Tudo isto parece um pesadelo e continuo esperando pela hora em que vou acordar. Esta é a despedida mais cruel, a mais dolorosa e a única que não queria enfrentar. Mas devo dizer-lhe adeus, com lágrimas de sofrimento e o coração sangrando de saudade", escreveu.

O caso está sendo investigado pela 118ªDP (Araruama).

*Reportagem da estagiária Maria Eduarda Volta, sob supervisão de Cadu Bruno