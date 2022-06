Primeiro caso da doença foi confirmado na cidade do Rio. Na imagem, um exame com resultado positivo para monkeypox, a varíola do macaco - Foto: Reprodução da internet

Primeiro caso da doença foi confirmado na cidade do Rio. Na imagem, um exame com resultado positivo para monkeypox, a varíola do macacoFoto: Reprodução da internet

Publicado 15/06/2022 09:18 | Atualizado 15/06/2022 09:31

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde confirmou, na manhã desta quarta-feira (15), o primeiro caso da varíola do macaco (monkeypox) na cidade do Rio. Trata-se de um homem brasileiro, de 38 anos, residente em Londres, que chegou ao Brasil no dia 11 de junho e procurou atendimento médico no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz), no dia seguinte da sua chegada.

De acordo com a Secretaria, amostras clínicas foram encaminhadas ao Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho (IBCCF) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), referência nacional, e o resultado positivo para a doença foi liberado na última terça-feira (14).

O paciente está com sintomas leves, em isolamento domiciliar e sob o monitoramento da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS-Rio). Todos os seus cinco contactantes estão em investigação para orientações e monitoramento.

A Superintendência de Vigilância em Saúde mantém vigilância ativa para detecção oportuna de casos da doença no município do Rio. O órgão informou, ainda, que está monitorando o cenário epidemiológico nacional e internacional mantendo as unidades de saúde informadas e orientadas para vigilância, alerta e resposta a eventos de saúde pública.



No início da semana, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) do Rio havia informado que um outro caso suspeito, dessa vez em Macaé, tinha dado negativo, ou seja, não era varíola do macaco. O paciente, um homem de 43 anos, realizou os exames complementares preconizados pelo Ministério da Saúde (MS) e o caso foi descartado. Até àquele momento, não havia nenhum caso de varíola do macaco confirmado no estado do Rio de Janeiro.

No Brasil, o primeiro caso de varíola do macaco foi confirmado na cidade de São Paulo, no dia 08 de junho. O paciente, um homem de 41 anos que chegou de viagem da Espanha, foi colocado em isolamento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, na Zona Oeste da capital.





A doença Na noite de domingo (12), o Ministério da Saúde confirmou o terceiro caso de varíola dos macacos no Brasil: um homem, de 51 anos, que reside em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, foi diagnosticado com a doença. Além dele, São Paulo já registrava dois casos. Agora, com a confirmação do caso no Rio de Janeiro, o país tem então quatro casos confirmados de varíola do macaco.

A varíola do macaco é uma doença viral rara transmitida pelo contato próximo, íntimo com uma pessoa infectada e com lesões de pele. Esse contato pode ser, por exemplo, um abraço, beijo, massagens, relações sexuais ou secreções e mucos da pessoa infectada.

Os sintomas iniciais da varíola do macaco costumam ser febre, dor de cabeça, dores musculares, dor nas costas, gânglios (linfonodos) inchados, calafrios e exaustão. Em geral, entre 1 a 3 dias após o aparecimento da febre, o paciente desenvolve uma erupção cutânea, geralmente começando no rosto e se espalhando para outras partes do corpo.