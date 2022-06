PRF irá aumentar número de agentes nas rodovias para o feriadão de Corpus Christi - Divulgação / PRF

PRF irá aumentar número de agentes nas rodovias para o feriadão de Corpus ChristiDivulgação / PRF

Publicado 15/06/2022 12:18

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) aumentou o número de agentes nas rodovias para o feriadão de Corpus Christi desde a meia-noite desta quarta-feira (15). O incremento faz parte da 'Operação Corpus Christi 2022', que visa fiscalizar as vias federais durante o feriado prolongado. A ação tem previsão de encerrar no domingo (19) à meia-noite.

Segundo a PRF, o aumento acontece em razão do feriado prolongado, o que favorece a realização de mais viagens, assim ocasionando um fluxo maior de veículos e passageiros nas rodovias federais do Rio de Janeiro. De acordo com a corporação, o policiamento será feito em pontos estratégicos, nos horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. A polícia acrescentou que esses pontos são identificados de acordo com as estatísticas e análise da gestão local para garantir aos usuários das rodovias federais segurança, conforto e fluidez no trânsito.

A PRF afirmou que durante a operação, serão priorizadas ações de prevenção de acidentes. Dessa forma, as fiscalizações serão voltadas para as condutas de risco dos condutores, principalmente as de embriaguez ao volante, ultrapassagem indevida, não utilização do cinto de segurança, transporte inadequado de crianças, falta de uso do capacete, excesso de velocidade e utilização do telefone celular durante a condução de veículos.

A polícia também recomenda que antes de viajar, o proprietário do veículo deve verificar as condições do carro. A manutenção deve estar em dia, em especial em relação aos itens de segurança, e em caso de chuva, a velocidade deve ser reduzida, os faróis devem permanecer acesos e a distância de segurança entre os veículos deve aumentar.

Em caso de acidente nas rodovias federais, não havendo feridos, a PRF informa que os veículos sejam retirados da pista imediatamente. As ocorrências podem ser registradas pela internet, através do sistema de Declaração de Acidente de Trânsito (DAT) . Caso tenha feridos, o local deve ser sinalizado, e a Polícia Rodoviária Federal deve ser contactada, através do número 191.

Polícia Militar também fará esquema especial para o feriadão

A Polícia Militar também divulgou o esquema de policiamento para o feriadão de Corpus Christi. A PM irá reforçar o policiamento nas áreas de maior movimentação de pessoas, com a Operação 'Deslocamento Seguro', no período de 15 a 20 de junho.

Segundo a corporação, equipes das unidades subordinadas ao 1º, 2º e 3º Comando de Policiamento de Área (CPA) estarão trabalhando em policiamento ostensivo, com viaturas em toda a região metropolitana, principalmente nas vias de fluxo mais intenso de veículos, tendo em vista o deslocamento da população nos dias do feriado prolongado.

A PM acrescentou que nas vias expressas (Linha Amarela, Linha Vermelha, Avenida Brasil e Transolímpica, por exemplo), terão atenção especial em horários de grande fluxo pelas equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE). Já nos aeroportos Santos Dumont e Tom Jobim, Píer Mauá, Rodoviária Novo Rio e demais áreas onde o fluxo de turistas é maior nos períodos de feriados, o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) estará atuando.

A polícia informou também que o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) terá equipes em motopatrulhamento circulando em pontos estratégicos da Avenida Brasil, saída da Ponte Rio-Niterói e imediações da BR-101. O Grupamento Aeromóvel (GAM) vai atuar em apoio às unidades operacionais fazendo o patrulhamento aéreo, principalmente nas rodovias e vias expressas da região metropolitana.

O policiamento será intensificado também em outras regiões do estado com grande movimentação durante o feriado pelos batalhões de área, subordinados ao 4ºCPA (Leste Fluminense) e 7ºCPA (Região Serrana), incluindo as principais estradas e rodovias estaduais onde as equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) estarão a postos, acrescentou a PM.