DJ Mamute morreu em Niterói na manhã desta quarta-feira - Reprodução Internet

Publicado 15/06/2022 13:59 | Atualizado 15/06/2022 14:26

Rio - Ronaldo Pimentel da Silva, o DJ Mamute, de 70 anos, morreu na manhã desta quarta-feira, em Niterói. A informação foi confirmada pelo cunhado do artista, Rafael Coimbra, no Instagram oficial. A causa da morte ainda não foi divulgada. O sepultamento de Mamute será na quinta-feira, no cemitério Maruí, no Barreto, em Niterói.

"Essa é uma nota que eu nunca gostaria de estar escrevendo, mas, infelizmente, com muito pesar e dor, informo para todos os amigos, colegas e seguidores que, na manhã dessa quarta-feira do dia 15 junho, nosso querido amigo e irmão, Ronaldo Pimentel da Silva, o DJ Mamute, nos deixou", iniciou Rafael Coimbra.

"Seu legado, sua história e tudo aquilo que ele representou em vida, nunca serão esquecidos! A lenda do funk ficará presente nas nossas vidas, na história do movimento cultural do funk, movimento esse que ele lutou e fez de tudo para alcançar o patamar que hoje alcançou", completou.

Mamute foi DJ da equipe Pipo's por mais de 10 anos. A equipe também lamentou a perda do artista no Instagram. "Hoje tivemos uma perda enorme e irreparável! Nos deixou um ser humano ímpar, um profissional que além de dedicado era incansável na busca de novos sons! O legado pro funk que o DJ Mamute deixou não precisa ser falado, todos sabem, todos ouviram. Como não lembrar de Jack Matador e Homem Mau? Isso pra citar só duas das muitas obras que ele junto com o dream team da Pipo's fizeram e ficaram eternizadas no mundo funk! Mamute, você nos deixou mas nós iremos sempre lembrar de você de uma forma alegre e feliz pois assim era você! Pedimos a todos que lembrem sempre de você com muita alegria, pois era isso que você levava pra massa funkeira por onde você passava!", diz o perfil oficial.

DJ Mamute entrou na equipe Pipo's em 1980 e ficou por lá até 2002. Ele fez muito sucesso com o funk nos anos 1990. Os versos "O terrível homem mau está de volta, corram todos!" se tornaram sua marca registrada.