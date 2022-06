Todos os lotes foram vendidos ilegalmente pelo preço médio de R$ 40 mil - Divulgação/SMAC

Rio- A Prefeitura do Rio de Janeiro fez uma operação para demolir construções irregulares na Serra da Posse, em Senador Vasconcelos, Zona Oeste, nesta quarta-feira (22). A área fica dentro da unidade de conservação Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Floresta da Posse, criada há apenas 14 dias, no dia 8 de junho.



No local, fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com apoio da Polícia Militar, flagraram diversos crimes ambientais, como supressão de vegetação nativa, parcelamento ilegal do solo, corte de talude e obras de arruamento sem qualquer tipo de licença. Equipes da prefeitura receberam informações de que todos os lotes foram vendidos ilegalmente pelo preço médio de R$ 40 mil.

A ação buscou conter o desmatamento de áreas ambientalmente protegidas, pois havia demarcação de lotes para futuras construções, com fortes indícios de surgimento de mais um condomínio ilegal. "A recuperação ambiental da Serra da Posse é fundamental para consolidarmos importantes áreas verdes na Zona Oeste. Quem quer construir dentro dos parâmetros legais, terá sempre o apoio da Prefeitura. O que não admitimos, desde o início da gestão, são essas atividades que degradam o meio ambiente e colocam em riscos pessoas", destacou o secretário municipal de Meio Ambiente, Nilton Caldeira. A ação buscou conter o desmatamento de áreas ambientalmente protegidas, pois havia demarcação de lotes para futuras construções, com fortes indícios de surgimento de mais um condomínio ilegal. "A recuperação ambiental da Serra da Posse é fundamental para consolidarmos importantes áreas verdes na Zona Oeste. Quem quer construir dentro dos parâmetros legais, terá sempre o apoio da Prefeitura. O que não admitimos, desde o início da gestão, são essas atividades que degradam o meio ambiente e colocam em riscos pessoas", destacou o secretário municipal de Meio Ambiente, Nilton Caldeira.

O trabalho de monitoramento e fiscalização foi realizado com a utilização de aeronaves, imagens de satélites e drones. No último dia 9, a pasta havia demolido currais de bovinos na área. A ARIE Floresta da Posse protege um território de 171 hectares, dos quais 60 passam por programa de reflorestamento.