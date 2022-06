Rio de Janeiro

SuperVia é multada em mais de R$ 1,3 milhão por falha na prestação de serviço

A suspensão do serviço no ramal Japeri e da extensão Paracambi, em agosto de 2021, além da circulação em outros ramais com horários irregulares foram os problemas que geraram as penalidades

Publicado há 2 horas