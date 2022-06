Cão Apollo ao lado das drogas apreendidas durante a ação - Divulgação

Publicado 22/06/2022 12:26

Rio - A Polícia Federal prendeu, na madrugada desta quarta-feira (22), dois homens, de 28 e 47 anos, que transportavam 20 quilos de pasta base de cocaína em um carro. A prisão ocorreu na Via Dutra, na altura de Piraí, no interior do Rio.

A dupla foi abordada por agentes a Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ), enquanto tentavam chegar em uma comunidade no Rio de Janeiro após saírem de São Paulo. A droga foi encontrada escondida no porta malas do veículo. A ação contou com apoio do cão farejador Apollo.

Os homens foram presos em flagrante e encaminhados à Superintendência Regional da PF, na Praça Mauá, no Centro da cidade. A dupla vai responder por tráfico de drogas, cuja pena pena pode chegar a 15 anos de prisão.