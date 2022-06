Na foto, o policial militar reformado Gilson Darays Baracho - Divulgação/Redes Sociais

Na foto, o policial militar reformado Gilson Darays Baracho Divulgação/Redes Sociais

Publicado 22/06/2022 13:14

Rio - O policial militar reformado Gilson Darays Baracho, baleado no rosto, na última terça-feira (21), durante uma tentativa de assalto, segue internado em estado grave no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste. A informação foi confirmada para Secretaria Municipal de Saúde do Rio nesta quarta-feira.

De acordo com a Polícia Militar, Gilson foi atingido por um tiro ao ser abordado por criminosos na porta de casa, na Rua dos Banguenses, em Bangu. Agentes do 14º BPM (Bangu) foram acionados para atender a ocorrência. A vítima foi socorrida por familiares e levada para o hospital.

A Polícia Civil investiga o crime. Agentes da 34ª DP (Bangu) buscam imagens de câmeras de segurança da região que possam ajudar a identificar o autor do disparo.