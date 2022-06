Momento da prisão do suspeito de envolvimento na morte de policial civil aposentado - Reprodução

Momento da prisão do suspeito de envolvimento na morte de policial civil aposentadoReprodução

Publicado 22/06/2022 11:13 | Atualizado 22/06/2022 11:37

Rio - Agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) prenderam nesta quarta-feira (22), um dos suspeitos de envolvimento na morte do policial civil aposentado Carlos Magno Poveda, de 59 anos , em Cordovil, na Zona Norte. Na delegacia, o homem confessou sua participação no homicídio, segundo os agentes. O crime aconteceu no último dia 16 de junho.O suspeito, identificado como Paulo Henrique Barbosa da Costa, o Parazinho, foi capturado na Rua Antônio João, na comunidade da Tinta, também em Cordovil. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por roubo.De acordo com as investigações, ele seria gerente do tráfico de drogas da comunidade. Na casa onde estava, foram apreendidas uma pistola Bersa, calibre 9 mm, e uma carga de drogas.