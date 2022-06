A vítima sofreu traumatismo craniano e fratura na mandíbula - Polícia Civil / Divulgação

Publicado 22/06/2022 13:39

Rio- A jornalista Ana Luiza Dias, conhecida como Luka Dias, de 37 anos, divulgou nas redes sociais que precisaria de uma nova cirurgia por conta das agressões que sofreu do ex-namorado Fred Henrique Lima Moreira. Na publicação, feita na noite de terça-feira (21), ela contou que estava a caminho da internação no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, para realizar o procedimento no início da tarde desta quarta-feira (22). Na mensagem, escreveu: "Papai do céu abençoa mais essa batalha que agora apenas começou".