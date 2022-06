Mulher é presa por crime de estupro de vulnerável contra a própria filha - Divulgação / Polícia Civil

Mulher é presa por crime de estupro de vulnerável contra a própria filhaDivulgação / Polícia Civil

Publicado 22/06/2022 14:21 | Atualizado 22/06/2022 16:23

Rio - A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo prendeu, na tarde de terça-feira (21), uma mulher de 32 anos e um homem de 65 anos por estupro de vulnerável contra uma menina de seis anos — filha da presa. Os dois foram localizados no bairro de Olaria, no município da Região Serrana do Rio, onde o crime era cometido repetidas vezes.

Vizinho é preso por crime de estupro de vulnerável contra menina de seis anos Divulgação / Polícia Civil

De acordo com a delegada Mariana Thomé, que conduziu as investigações, a menina era levada pela própria mãe para a casa do vizinho para ser estuprada. Em troca, a mulher recebia dinheiro e a criança ficava com R$ 2.

"O caso foi noticiado pela avó da criança, após a neta lhe contar sobre o ocorrido. A partir daí, foram iniciadas as investigações, culminando com a prisão dos envolvidos", explicou Mariana ao DIA. Segundo a Deam, o vizinho fazia sexo oral na criança.

O trabalho investigativo revelou ainda que a mãe já não tinha a guarda da vítima e os crimes eram praticados no período de visitação. A delegada informou que a criança segue sob os cuidados da avó, que tem a guarda da menina.

A mulher e o homem foram conduzidos ao sistema prisional e vão responder por estupro de vulnerável. Contra eles havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Friburgo.