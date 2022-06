Local foi alugado por envolvida no crime para monitorar PM - Sandro Vox/Agência O Dia

Local foi alugado por envolvida no crime para monitorar PMSandro Vox/Agência O Dia

Publicado 22/06/2022 14:24 | Atualizado 22/06/2022 14:40

Rio - Agentes da 21ª DP (Bonsucesso) realizaram, na manhã desta quarta-feira (22), uma perícia em uma loja da Rua Frei Caneca, na Cidade Nova, onde uma câmera espionava o deslocamento de equipes do Batalhão de Choque (BPChoque). O imóvel fica a alguns metros de distância da unidade militar e da Academia de Polícia Civil (Acadepol).

fotogaleria

A ação contou com o apoio da Corregedoria da PM e faz parte das investigações sobre um esquema de monitoramento da movimentação dos policiais. Nesta terça-feira (21), Carolina Teixeira da Silva, Keley Cristina Domingos dos Santos e um homem foram presos por envolvimento no crime. Os agentes encontraram dentro do estabelecimento um monitor de computador, ainda ligado e transmitindo imagens do batalhão.

No local, também foram apreendidos um roteador para acesso à internet e cabos. A câmera, que estava instalada na parede de um casarão ao lado da loja, foi retirada pelos policiais. O equipamento vai ser periciado. De acordo com uma testemunha, que reconheceu uma das mulheres, o espaço foi alugado para ser usado como um depósito de gelo, mas nunca chegou a funcionar.

Além do BPChoque, uma câmera também monitorava o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) de um prédio residencial, na Rua Pereira da Silva, em Laranjeiras, na Zona Sul, que fica próximo à unidade policial. No local, Caroline e Keley alugaram um apartamento para acompanhar a rotinha dos militares. Policiais civis estiveram no imóvel, mas o aparelho havia sido retirado. Imagens do condomínio foram solicitadas e já estão sendo analisadas.