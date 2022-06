A ocorrência foi encaminhada para a 166ª DP (Angra dos Reis) - Divulgação

Publicado 29/06/2022 11:34

Rio - Um homem foi preso em flagrante por agentes da Delegacia de Atendimento a Mulher (Deam), acusado de ameaçar a ex-companheira em Angra dos Reis, na Região dos Lagos.

Segundo a corporação, o autor perseguiu a ex-companheira até o ponto de ônibus em que ela se estava para pegar a condução em direção ao seu trabalho. Ao ver a mulher com um vizinho, o acusado passou a ameaçar e insultar a vítima.

Ela então entrou no primeiro ônibus que passou pelo ponto e o autor a perseguiu. A mulher foi até a delegacia pedir socorro, no entanto, o agressor foi atrás. Os policiais civis perceberam a situação e prenderam o homem em flagrante no último dia 22.

Ele foi indiciado pelos crimes de ameaça e injúria. A ocorrência foi registrada na 166ª DP (Angra dos Reis).