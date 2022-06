Pittbulls do cantor Orochi: soltos e sem focinheira - Divulgacão

Pittbulls do cantor Orochi: soltos e sem focinheiraDivulgacão

Publicado 29/06/2022 14:13 | Atualizado 29/06/2022 15:49

Rio - O rapper Orochi, nome artístico de Flávio César Costa de Castro, 23, passou a ser investigado por maus-tratos contra animais, omissão de cautela na guarda ou condução de animais e perigo para a vida ou saúde de outrem, em inquérito instaurado na 16ªDP (Barra da Tijuca). Ele é acusado por vizinhos, entre eles o ator Cauã Reymond, de deixar cães da raça Pitbull soltos, sem focinheira, que já atacaram outros animais e até uma idosa. Reymond foi atacado na noite do último Dia dos Namorados, quando passeava com sua esposa, Mariana Goldfarb, e sua filha, menor de idade. O cachorro do ator defendeu a família, que não se feriu.

Nos registros de ocorrência feitos por vizinhos, aos quais O DIA teve acesso, há relatos de ataques e da suposta indiferença do rapper com a violência promovida por seus cães. No último dia 15 de junho, Márcio Velasco Figueiredo, presidente da Sociedade dos Amigos da Joatinga, registrou na delegacia que "vem recebendo reclamações de moradores de cães agressivos, (...) colocando em perigo a vida de moradores do citado condomínio, sejam adultos, crianças, idosos, funcionários e animais de estimação dos mesmos".

Confira relatos dos ataques:

Orochi disse que 'demorou a prestar socorro pois estava gravando disco', diz vítima

Labrador sofreu diversos ferimentos em ataque de cães de Orochi Divulgação

Trecho de registro feito no dia 11.12.2020:

"Estava passeando com os meus dois cachorros com coleira (são dois labradores), quando dois cachorros ferozes e totalmente sem coleira atacaram, saindo da casa (endereço de Orochi). Um deles, mais feroz, partiu para cima do meu cachorro mais novo, que reagiu. Eu tentei afastar o pitbull como consegui, isso durou uns cinco minutos, durante os quais os pitbulls machucaram muito os meus cães, especialmente o mais novo. (...) Apareceram cerca de uns cinco homens, entre 20 e 30 anos, que estavam na casa, a luta dos cachorros (e eu no meio) se seguiu sem que nenhum deles me ajudasse, apesar de vários gritos meus pedindo ajuda, e dizendo que os pitbulls matariam o meu cachorro e a mim também. Depois, o dono do cachorro apareceu e segurou o pitbull pelas patas (o mais feroz). Vários vizinhos reclamaram e disseram que aquele cachorro já havia atacado alguém recentemente. O dono, numa atitude arrogante, se disse inocente, disse simplesmente que os cachorros escaparam, e disse que demorou a recolher os cachorros porque estava ocupado em casa 'gravando o seu disco'.

Levei meus cães para casa imediatamente, depois de esbravejar com o dono do pitbull chamando-o de irresponsável e assassino em potencial, enquanto ele se fazia de vítima dizendo que havia sido um acidente, deixando a porta aberta para dois pitbulls ferozes sem coleira saírem numa rua de condomínio, onde crianças passeiam. Felizmente, meus cachorros sobreviveram, tive uma conta no veterinário de mais de R$ 1.200, meu cão mais novo sofreu 10 mordidas e tive que tomar antirrábica e antitetânica. Pretendo processar esse irresponsável por danos morais e materiais".

Dia 17.03.2021, ataque a um médico e seu labrador, de 9 anos:

"Estava a passear com o meu cachorro Zeca (labrador dócil, marrom, de 9 anos de idade) e minha companheira, por volta das 20h, quando fomos surpreendidos por um cachorro da raça Pitbull solto, sem coleira e focinheira. O cão saiu em disparada a nós, atacando o meu cachorro com muita violência. Por cerca de cinco minutos o PitBull atacou o meu cachorro, e eu na tentativa de separar a briga tive ferimentos nos braços, quadril, nádegas, pés e mãos; meu cachorro Zeca teve ferimentos no pescoço. Ninguém prestou socorro ou ajuda. (...) Mesmo depois do fato, nenhum morador da residência nos procurou para oferecer ajuda ou saber qual estado de saúde e físico que eu e meu cachorro nos encontrávamos".

Dia 10.02.2022, ataque a um funcionário do condomínio:

"Informo que o meu funcionário (...) foi atacado pelos cachorros do morador Flávio César Costa de Castro ao andar com dois cachorros pelo meu condomínio. (...) A porta da residência estava aberta e os cachorros desta casa partiram em direção a ele e aos cachorros que ele guiava. Ele teve uma queda e quase bateu com a cabeça no chão; com a sua queda todos os cachorros ficaram assustados e quase teve uma briga entre eles"

Dia 12.06.2022, ataque a Cauã Reymond e família:

"O declarante relata que, por volta de 20h30, estava caminhando no local e horário e foram atacados por dois cachorros de propriedade do autor (Orochi), que saíram da residência que estava com o portão aberto. Que o declarante deseja informar que todos foram protegidos por seu cachorro que enfrentou os cachorros que estavam sem a mordaça; Que o declarante representa criminalmente em face do autor pelo fato mencionado".