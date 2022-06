Foragido foi localizado e preso em Jardim Bangu, em Bangu, Zona Oeste do Rio - Reprodução

Publicado 30/06/2022 15:32 | Atualizado 30/06/2022 16:21

Rio - Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam, na manhã desta quinta-feira (30), Vagner Vinicius Roxo de Lima, de 24 anos, que estava foragido da Justiça. Conhecido como 'Fura Canela', ele foi localizado e preso em Bangu, na Zona Oeste do Rio, e atua como traficante na favela do Muquiço. Vagner responde pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte),

Em abril de 2021, Vagner e mais dois comparsas foram considerados autores do roubo de um veículo. A vítima, um tenente da Polícia Militar, reagiu ao assalto e foi baleada. O veículo foi encontrado por policiais militares abandonado no interior da comunidade do Muquiço.

Vagner foi encontrado após levantamento de dados realizados pelo setor de inteligência e monitoramento eletrônico. Após a prisão, ele foi conduzido a DRE, na cidade da polícia, onde ao fim da conclusão dos procedimentos de polícia judiciaria, ele foi encaminhado para o sistema prisional onde permanecerá a disposição da Justiça.