Material foi encontrado em um estabelecimento comercial de três andaresDivulgação

Publicado 30/06/2022 16:26 | Atualizado 30/06/2022 16:27

Rio - A Receita Federal e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro realizaram, nesta quinta-feira (30), uma operação de combate à pirataria e ao comércio irregular de eletrônicos na região do Saara, no centro do Rio. A ação resultou na apreensão de 4 toneladas de mercadorias, avaliadas em cerca de R$ 3 milhões.

Segundo os agentes, os materiais apreendidos não tinham selo de certificação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Eles foram encontrados em um estabelecimento comercial de três andares. Dentre os itens, estão cigarros eletrônicos e acessórios para celular (carregadores, capas) com indícios de contrabando e pirataria.

O trabalho foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES) e pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (Drcpim).