Pessoas aproveitaram o tempo ensolarado ao ar livre para se divertir na praia do Leme - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 30/06/2022 17:11 | Atualizado 30/06/2022 17:14

Rio – Quem gosta de um tempo ensolarado no Rio pode finalmente comemorar. Segundo o Alerta Rio, sistema de monitoramento da prefeitura do Rio, um sistema de alta pressão manterá o predomínio de céu claro na cidade, com um aumento gradativo da temperatura para o fim de semana, variando de dias com céu parcialmente nublado a claro e sem previsão de chuva no fim de semana.

Desta quinta-feira (30) até a próxima segunda-feira (04), os termômetros alcançam a máxima de 32 °C, enquanto a mínima será de 13°C. Segundo a previsão, a temperatura da cidade se manterá estável, e em seguida, terá uma elevação no fim de semana. Os ventos serão de fracos a moderados durante a semana.

Nesta quinta-feira (30), o tempo permanecerá estável na cidade do Rio de Janeiro. O predomínio será de céu parcialmente nublado e não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas estarão estáveis em relação ao dia anterior, com máxima de 29°C e com a mínima de 14°C.

Para sexta-feira (01), não há previsão de chuvas, com vento fraco a moderado. A temperatura na cidade terá uma elevação, com máxima de 29 °C, e a mínima de 14°C.

No sábado (02), o tempo continua estável e sem chuvas. Os ventos estarão de moderados, com uma previsão de máxima de 30 °C e 13 °C de mínima.

Já no domingo (03), céu tende a ficar claro a parcialmente nublado na cidade sem chuvas. Os ventos serão fracos a moderados e, a temperatura máxima será de 31°C, e a mínima de 15 °C.

Na segunda-feira (04), a previsão aponta um céu claro a parcialmente nublado, com ventos fracos a moderados e sem chuvas. A temperatura predominará estável, com uma máxima de 32°C e mínima de 16 °C.