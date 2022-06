Moradores e mototaxistas fazem protesto no acesso à comunidade dos Bancários, nesta quinta-feira (30) - Divulgação

Publicado 30/06/2022 16:46 | Atualizado 30/06/2022 17:48



Rio - Moradores e mototaxistas realizaram, na tarde desta quinta-feira, uma manifestação nos acessos da comunidade dos Bancários, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, contra uma operação da Polícia Militar na região . Pedaços de madeira, pneus e outros objetos foram usados para impedir a passagem de veículos da Polícia Militar até a área de mata da comunidade. Segundo informações iniciais, criminosos estariam escondidos no local. O policiamento foi intensificado pela PM e a região estabilizada.

Segundo a corporação, criminosos atiraram contra os policiais na Avenida Ilha do Fundão, nas imediações do Morro do INPS, e houve confronto. Um suspeito foi ferido e socorrido ao Hospital Municipal Evandro Freire. Com ele, foram apreendidas uma pistola e uma granada. Em seguida, um segundo homem foi detido portando uma pistola, uma granada e um rádio comunicador. No Morro do Boogie-woogie, um criminoso foi preso com uma pistola. O policiamento foi intensificado e a região estabilizada.

A comunidade foi ocupada, na manhã de hoje, por agentes do 17º BPM (Ilha do Governador), com apoio de unidades do 1º Comando de Policiamento de Área (1CPA) e do Comando de Operações Especiais (COE). O objetivo era apreender armas, verificar denúncias, prender criminosos e remover barricadas das vias públicas.

Em um áudio que circula nos grupos de moradores da Ilha do Governador, suspeitos pedem que moradores e mototaxistas realizem ações para retardar a entrada da PM na comunidade. Também foram registrados protestos na comunidade do INPS, no Aterro do Cocotá e na Avenida Doutor Agenor de Almeida Loyola.

Por volta das 15h30, a CET-Rio havia informado que uma via tinha sido interditada na Avenida Paranapuã, altura do Parque Manuel Bandeira, devido à manifestação. Às 16h a pista foi liberada.