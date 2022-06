Publicado 30/06/2022 17:30 | Atualizado 30/06/2022 17:35

O Movimento Brasil Livre (MBL) foi condenado a pagar R$ 50 mil ao ao humorista Gregório Duvivier por uma postagem de 2016. As informações saíram na coluna da Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

A ação, tramitada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), teria sido por associar o artista à suposta “mamata” da Lei Rouanet, após o grupo postar uma montagem do humorista, junto com o ator Wagner Moura e o cantor Tico Santa Cruz com a frase "Acabou a mamata". Ainda cabe recurso às instâncias superiores.

Os advogados de Duvivier alegam que a imagem se trata de exposição vexatória e está “sem a sua individualização, apenas por se tratar de uma figura publica e passível de críticas, para questionar a utilização de recursos públicos para obras privadas”.