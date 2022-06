Aumento de 77% dos casos de Covid-19 em apenas 14 dias em Bom Jardim - Divulgação

Publicado 30/06/2022 17:37 | Atualizado 30/06/2022 17:47

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, nesta quinta-feira (30), a confirmação de 7.250 novos casos e 27 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. No total, foram contabilizados, até o momento, 2.348.485 casos e 74.134 óbitos.

A média do tempo de espera entre a solicitação até a reserva na enfermaria está em 5 horas. Já nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), a espera é de 3 horas.

A taxa de ocupação das enfermarias e das UTIs não foi atualizada. Apesar disso, o Painel mostra que 4.327 pessoas se recuperaram da doença nas últimas 24 horas.

Cerca de 1,8 milhão de cariocas estão com o primeiro reforço da vacina em atraso na capital

A Secretaria de Saúde do Município do Rio (SMS-Rio) informou que a capital tem atualmente 1,8 milhão de pessoas coma primeira dose de reforço davacina da covid-19 em atraso. De acordo com dados do Estado do Rio, foi observado que o perfil da maior parte dos internados pela doença são pessoas com atraso no esquema vacinal.

A SMS informou ainda que a capital está com os estoques da Pfizer, Janssen e CoronaVac em baixa, mas que está abastecida com a vacina AstraZeneca. Todas as pessoas com 5 anos ou mais podem receber a primeira dose.

Segundo o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) da Secretaria Estadual de Saúde (SES), foi constatado que entre os dias 9 e 10 de junho, 56 pessoas estavam hospitalizadas, sendo 36 em UTI e 20 em enfermaria. Desse total, apenas 41% estavam como o esquema vacinal completo e uma dose de reforço.