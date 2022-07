Corpo de Rhayna Oliveira Mello, 22 anos, é enterrado no Cemitério Maruí, em Niterói - Reprodução/Redes sociais

Publicado 03/07/2022 13:29 | Atualizado 03/07/2022 13:32

Rio - O corpo de Rhayna de Oliveira Mello, de 22 anos, morta a tiros pela irmã policial militar , foi enterrado no início da tarde deste domingo, no Cemitério Maruí, no Barreto, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Amigos e familiares estiveram no local para se despedir da jovem, que deixa um filho pequeno. A PM Rhaillayne de Oliveira de Mello, de 23 anos, está presa no Unidade Prisional da Polícia Militar (UP-PMERJ) , no bairro do Fonseca, em Niterói. Ela vai responder por homicídio.