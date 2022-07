Amilena Santana, 61 anos, registra a volta do ônibus 010 - Sandro Vox / Agência O DIA

fotogaleria Rio - A quarta-feira foi um dia especial para os moradores do Bairro de Fátima, no Centro: após quase três anos de desativação, a linha 010 (Bairro de Fátima x Central) tornou a circular no bairro. Moradores relatam as dificuldades vividas e a importância dessa linha para a população. Essa volta faz parte de um acordo judicial firmado entre a prefeitura, os consórcios de ônibus e o Ministério Público que viabiliza, até o dia 25 de julho, a retomada de 37 linhas municipais.

Amilena Santana, 61 anos, autônoma e moradora do bairro, festejou a volta da linha na região. De tão feliz, fez questão de registrar com uma selfie com o ônibus ao fundo. Ela ressaltou que a falta do transporte prejudica o dia a dia das pessoas, impossibilitadas, muitas vezes, de usar um dinheiro a mais para poder se locomover. "Principalmente na crise financeira que passamos, não é todo mundo que pode pagar um táxi, por exemplo, para ir à Cidade em um médico, um compromisso de trabalho. Torço para que se mantenha na ativa. Além do mais, notei que são ônibus novos. É um dia de muita felicidade", contou.

O aposentado Carlos Moreira, 79, é mais um morador do bairro feliz com o retorno. Ao lado da esposa, ele comentou que a volta é positiva para toda a população, independentemente da faixa etária. "É bom pro idoso, que tem acesso facilitado aos hospitais e clínicas que estão na rota do ônibus, como é bom para a garotada que tem o transporte para levá-las ao colégio", falou.

Bom para passageiro e para motorista também. José Maurício Patrício, 72, há 11 na função, comentou a satisfação de regressar à linha. "É uma alegria imensa atender à população desse bairro no que ela tanto precisa.", disse.

Também condutor, Jocean Marques, 59, contou que é bonito de ver a felicidade das pessoas ao ter de volta seu transporte. "As pessoas estão felizes e eu estava com saudade dos moradores aqui do bairro de Fátima. Agora são dois carros novos que, de 30 em 30 minutos, atendem a população", explicou.

Passageira frequente, a aposentada Alair Costa, 80, comentou que na ausência do ônibus, tinha que, ou caminhar até a Rio Branco para pegar um que a servisse ou gastar com Uber. Ela relatou que a volta da linha não só traz comodidade, como um alívio para o bolso. "Eu tenho 80 anos. Por praticidade, sempre que eu necessitava andar até a Rio Branco para pegar um ônibus, eu tomava um uber. Com essa volta, eu ainda economizo, porque tenho gratuidade na passagem e esse ônibus novinho oferece bastante conforto.", comentou.

A linha 010 vai do terminal rodoviário da Central do Brasil até a Avenida Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Fátima. Além dela, retornaram nesta quarta-feira o 808 (Salim x Campo Grande) e 435 (Grajaú x Gávea). Para quinta-feira (7/7), estão previstos os regressos do 741 (Sulacap x Bangu) e 743 (Sulacap x Bangu).