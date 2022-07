Copacabana ganhará série de reformas em comemoração ao aniversário de 130 anos - Divulgação

Publicado 06/07/2022 13:53

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, durante um evento no Parque Peter Pan, em Copacabana, uma série de reformas para o bairro da Zona Sul, que completou 130 anos nesta quinta-feira (6) . As ações envolvem revitalização do parque, melhorias na iluminação de túneis e conservação da orla.

Segundo a subprefeitura da Zona Sul, o Parque Peter Pan, tombado pelo Patrimônio Municipal do Rio de Janeiro, passará por uma grande obra. No espaço, serão reformados os brinquedos, gradis, a entrada e o piso. Os banheiros também serão refeitos, com a substituição dos vasos sanitários, chuveiros e pias. As obras irão custar cerca de R$ 450 mil e o prazo para a conclusão dos serviços é de 90 dias.

"Meu filho tem 53 anos e já brincava nesse parquinho, é o melhor lugar de lazer para crianças. Hoje, eu venho com meu neto e estou encantada com a notícia da revitalização, vai ser muito bom!", disse Ilda Maria Marques, moradora do bairro.

Além da reforma do parque, a Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva), revitalizou as ruas de Copacabana, recolocando pedras portuguesas e realizando a troca dos bancos de concreto da orla.

A RioLuz, em conjunto com o consórcio Smart Luz, responsável pela iluminação da cidade, iniciou nesta terça-feira (05), os serviços de revitalização da iluminação do Túnel Sá Freire Alvim , que faz a ligação entre a Rua Barata Ribeiro e a Rua Raul Pompéia. O serviço tem duração estimada de dois meses. O Túnel Major Vaz também receberá as mesmas reformas.

"A iluminação de LED do bairro e nos túneis fazem muita diferença na segurança, nunca tinha visto os bancos da orla serem trocados e agora foram. A revitalização do Parque Peter Pan também é muito simbólica, eu brincava aqui na minha infância. Então posso dizer que estamos caminhando para as melhorias que Copacabana precisa", salientou o presidente da Sociedade Amigos de Copacabana, Horácio Magalhães.

A Comlurb também fez ações para comemorar o aniversário do bairro. O órgão realizou a instalação de novas papeleiras em toda a extensão da Avenida Nossa Senhora de Copacabana. A Comlurb também deu início ao projeto 'Calçada de Responsa', que consiste na lavagem das calçadas nos locais com grande fluxo de pedestres. Além de fazer a limpeza da areia da praia, e a lavagem de todo o calçadão e da ciclovia.

A Secretaria de Esporte e Lazer informou que concedeu mais de 60 alvarás em atividades esportivas e desenvolveu o 'Projeto Rio em Forma', que oferece aulas gratuitas para toda a população. O Serviço Especializado em Abordagem Social da Secretaria Municipal de Assistência Social destacou que realizou no bairro, entre janeiro de 2021 a junho de 2022, 19.944 atendimentos, com 10.426 encaminhamentos diversos e 1.159 acolhimentos institucionais em abrigos da prefeitura.

Na parte da tarde, a Secretaria de Cultura também promoverá um evento na sala Baden Powell, que contará com diversas apresentações culturais. Às 15h, o subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle, terá um encontro com as lideranças do bairro para entender as necessidades dos moradores e discutir as próximas ações que serão executadas. "Copacabana é símbolo do Rio e prioridade para a prefeitura. Os desafios são grandes, mas de forma integrada, envolvendo todos os órgãos, estamos arrumando a casa. Vale também destacar os esforços junto as forças de segurança para garantir mais segurança para moradores e turistas. Copacabana merece toda a nossa atenção e é isso que estamos fazendo", disse Flávio.

Além do subprefeito, estiveram presentes no evento, a secretária municipal de Conservação, Anna Laura Secco, o presidente da Rio-Urbe, Rafael Salgueiro e o presidente da Sociedade Amigos de Copacabana, Horácio Magalhães. Além do gari Renato Sorriso e o grupo Chegando de Surpresa, composto de garis que tocam e cantam músicas de temas ligados à conscientização ambiental.