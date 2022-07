Elba Ramalho se envolveu em acidente com um ex-funcionário - Reprodução Internet

Publicado 09/07/2022 11:01

De acordo com a assessoria da artista, um homem que atravessava a rua, e que coincidentemente já havia trabalhado com a cantora, teria tropeçado e caído de cabeça no carro de Elba.

Ele foi socorrido e levado para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS-Rio), foi atendido e liberado.

A Polícia Civil solicitou imagens das câmeras de segurança da região para esclarecer as circunstâncias do acidente.