Giovanni possuí um perfil profissional no Instagram e costumava postar conteúdos relacionados ao seu dia a dia nas unidades de saúde - Rede Social

Giovanni possuí um perfil profissional no Instagram e costumava postar conteúdos relacionados ao seu dia a dia nas unidades de saúdeRede Social

Publicado 11/07/2022 14:55 | Atualizado 11/07/2022 15:31

Na maioria das publicações, Giovanni deixava explícito que gostava do que fazia. "Sempre de cabeça erguida e sorriso. Porque faço o que eu gosto. E hj estou aqui, colhendo os frutos", dizia outra postagem.

fotogaleria

Neste domingo (10), antes da prisão, ele publicou uma foto em com o uniforme da unidade com a legenda: 'Lookinho de domingo'. Já no story do Instagram postou uma imagem em que aparece com o pé para o alto com a localização do Hospital da Mulher Heloneida Studart (HMulher), em São João de Meriti, onde ocorreu o crime.De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES) o médico não é servidor do estado. Ele tem título de especialista em anestesiologia, CRM regular e prestava serviço há seis meses como pessoa jurídica para os hospitais estaduais da Mãe, da Mulher e Getúlio Vargas. As unidades estão em contato com a Polícia Civil para colaborar com as investigações.A direção do HMulher abriu uma sindicância interna para tomar as medidas administrativas e notificou o Cremerj. A equipe da unidade está prestando todo apoio à vítima e à sua família.