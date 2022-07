Médico anestesista é preso por estuprar de grávida, durante o parto. - Reginaldo Pimenta /Agência O Dia

Médico anestesista é preso por estuprar de grávida, durante o parto. Reginaldo Pimenta /Agência O Dia

Publicado 11/07/2022





A defesa seria realizada pelo escritório de advocacia Novais, mesmo grupo que defende Monique Medeiros, acusada pela morte do filho Henry Borel. No entanto, o grupo alega que não possui interesse em defender o médico. Rio - A defesa do médico anestesista Giovanni Quintella , preso em flagrante por estuprar uma grávida durante uma cesariana, informou que abandonou o caso na tarde desta segunda-feira (11). Anteriormente, os advogados disseram que ainda não tinham acesso aos depoimentos e elementos de provas que foram produzidos durante o auto da prisão em flagrante, mas que se posicionariam em breve.A defesa seria realizada pelo escritório de advocacia Novais, mesmo grupo que defende Monique Medeiros, acusada pela morte do filho Henry Borel. No entanto, o grupo alega que não possui interesse em defender o médico.

Giovanni foi preso após enfermeiras e técnicas de enfermagem da unidade gravarem um vídeo do médico colocando o pênis na boca da paciente, que estava anestesiada durante a realização de um parto.



No registro, a gestante estava deitada na maca, inconsciente, onde do lado esquerdo do lençol, a equipe médica iniciava a cirurgia, enquanto do outro lado Giovanni abria o zíper da calça, colocava o pênis para fora e o introduzia na boca da vítima.



Ao terminar o ato de violência o anestesista pegou um lençol e limpou a boca da gestante. A ação durou cerca de 10 minutos. O vídeo serviu como prova e foi encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



Ele foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e foi transferido para o presídio de Benfica, na Zona Norte e em seguida será encaminhado para audiência de custódia. A pena de Giovani pode ser entre 8 a 15 anos de reclusão.