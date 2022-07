Victor morava em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Testemunhas alegam que ele reagiu a uma tentativa de assalto - Arquivo Pessoal

Publicado 24/07/2022 09:55 | Atualizado 24/07/2022 11:02



Rio - Pessoas próximas a Victor Stephen Coelho, de 27 anos, tentam entender a motivação do crime que resultou na morte do advogado, na madrugada de sábado (23) , na Praça da República, no Centro do Rio. A vítima foi encontrada morta a facadas em uma área perto da estação Saara do VLT, em frente à entrada lateral do Campo de Santana. A principal linha de investigação é que ele tenha sido atacado por criminosos quando voltava sozinho de uma festa na região, por volta das 3h da madrugada.

Victor Stephen ao lado do amigo de infância Bernardo Chalfun Arquivo pessoal

Bernardo Chalfun, amigo da vítima há 24 anos, conta que nesse tempo todo de amizade nunca presenciou uma atitude violenta de Victor. Ele também não cogita que o crime tenha sido motivado por uma desavença. "Eu posso garantir que eu nunca vi ele arrumar encrenca com ninguém, nem nas festas que a gente ia. Ele era uma pessoa gente boa demais, sempre com palavras positivas, nunca vi nenhuma postura mais agressiva dele", diz.

Victor se formou em direito durante a pandemia e estava focado nos estudos. Bernardo conta ainda que o amigo tinha o costume de andar pela região onde foi atacado e sair para se divertir no Centro do Rio, onde passou boa parte da juventude por causa dos estudos.

Planos para o futuro

Morador de Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, Victor colecionava amigos e iria completar 28 anos no dia 1º de agosto. A vítima também tinha planos para o seu futuro na área de direito. "Ele tinha planos de trabalhar na Defensoria Pública e também era engajado em assuntos políticos. É uma perda muito grande para todos nós, um baque muito grande. Vai fazer muita falta", desabafa o amigo de infância.

Um outro amigo de Victor, que também era professor de alemão dele, Thiago Liebknecht, lembrou do advogado como uma pessoa de sorriso cativante. "O Victor era um cara que dominava o espaço com o sorriso cativante dele. De boca fechada, você já sabia que ele era uma pessoa que já te passava uma energia positiva. Quando ele falava, a gente só confirmava essa primeira impressão. Eu fui professor de alemão na adolescência dele, então tive a oportunidade de ver esse garoto crescer, se formar na escola e na faculdade, sem perder nem um pouco da essência dele. Muito pelo contrário, ele só fez as suas qualidades crescerem", disse.

Nas redes sociais, familiares do rapaz também lamentaram a morte dele. "Todos indignados com tamanha agressão", escreveu uma tia.

Os criminosos levaram a carteira e o celular do rapaz. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, Victor já foi encontrado pelas equipes sem vida. A Polícia Civil isolou a área para perícia e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu a investigação.

O corpo de Victor será enterrado na segunda-feira (25), às 11h, no Cemitério Memorial do Caju. O velório terá início às 7h30, na Capela 4.

Operação da PM apreende mais de 50 facas no Centro do Rio

Em um dia de operação no Centro do Rio, realizada em abril deste ano , policiais do 5º BPM (Praça da Harmonia) recolheram 52 facas e outros 18 objetos cortantes que ofereciam risco a pedestres que transitam pelo Centro do Rio.

De acordo com o balanço da PM, também foram retirados das ruas seis tesouras, três chaves de fenda, três serrinhas, três saca-rolhas, dois canivetes e um espeto de churrasco. Os objetos cortantes tinham potencial para serem usados em práticas de roubos e furtos no Centro.